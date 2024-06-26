«Бьют окна, достают детей». В России потерпел крушение поезд. Он вез людей на отдых к Черному морю

10 пассажиров находятся в тяжелом состоянии после схода поезда в Коми

В Коми, на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги, с рельсов сошел пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск. В РЖД сообщили, что это произошло в 18:12 по московскому времени.

Источник уточнил, что девять вагонов с людьми внутри оказались перевернуты. Всего в составе поезда было 14 вагонов с 232 пассажирами, пострадали более 70, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

При сходе поезда с рельсов пострадали минимум 70 человек

На место происшествия уже прибыли оперативные службы. Спасатели помогают пассажирам выбраться из поезда, поднимая их через разбитые стекла. Медики оказывают пострадавшим первую помощь. Движение поездов на участке железной дороги приостановлено.

Согласно последним данным, при крушении поезда пострадали не менее 70 человек — у всех мелкие порезы от стекла, а также многочисленные травмы от ударов о полки и столы внутри вагонов. Большинству пассажиров диагностировали сильный ушиб головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили информацию о том, что погибших в аварии нет.

Некоторые пассажиры, отделавшиеся легкими ушибами, отправились к станции Инта-1 по железнодорожным путям пешком. Пострадавших с серьезными травмами сажают на восстановительный поезд, который уже прибыл на место крушения. Известно, что трое пассажиров находятся в особенно тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по факту схода пассажирского поезда в Коми

По факту схода вагонов пассажирского поезда с рельсов было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Представители ведомства подчеркнули, что виновным в аварии грозит два года тюремного заключения по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Предварительной причиной схода поезда с рельсов назвали размыв железнодорожной насыпи. Это привело к тому, что железнодорожные пути прогнулись над образовавшейся пустотой.

Медики не могут добраться до места крушения поезда из-за бездорожья

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что медикам крайне сложно добраться до места аварии в Инте, так как крушение произошло глубоко в тайге. Перемещение там осложняется бездорожьем и множеством болот вокруг.

Уйба заявил, что на помощь пострадавшим направили два специальных пожарных поезда МЧС.

Многие из пассажиров признались, что не поняли, когда и как состав сошел с рельсов. Некоторые из них спали в этот момент, им пришлось выбираться из разбитых стекол опрокинувшихся вагонов.

Спасают людей: бьют окна, достают детей Очевидец крушения поезда

Дочь одной из пассажирок подтвердила, что у людей шок. Она рассказала, что спасатели продолжают деблокировать людей из вагонов. Также на место аварии прибыла группировка Печорского пожарно-спасательного гарнизона и психологи МЧС России.