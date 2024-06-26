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14:34, 26 июня 2024Мир

Германия ужесточит закон о депортации за оправдание терроризма

Reuters: Германия согласовала законопроект о депортации за оправдание терроризма

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Правительство Германии согласовало законопроект об ужесточении правил для депортации за оправдание терроризма в интернет-пространстве. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер, ее цитирует агентство Reuters.

«Мы принимаем жесткие меры против исламистских и антисемитских преступлений на почве ненависти в интернете», — сказала глава МВД, добавив, что оправдание или прославление любого теракта даже в соцсетях будет «серьезным поводом для депортации».

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что Берлин ужесточит правила депортации. По его словам, Берлин в том числе намерен отправить в Афганистан ряд опасных преступников.

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      Глеб Бажуткин
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