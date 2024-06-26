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12:21, 26 июня 2024Россия

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

Глава Севастополя Развожаев: 12 пострадавших при ударе ВСУ — в тяжелом состоянии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

12 пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по пляжу в Севастополе находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы региона, еще 47 человек остаются в городских больницах.

«Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — рассказал чиновник и добавил, что всего 22 человека проходят лечение в ведущих московских больницах.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали более 150 человек. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

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      Марк Леонов
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