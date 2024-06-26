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09:52, 26 июня 2024Мир

Китай обвинил США в стремлении превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад»

Госсовет КНР: США намерены разжечь войну в Тайваньском проливе поставками оружия

Фото: Tyrone Siu / Reuters

США намерены разжечь военный конфликт и устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе регулярными поставками оружия Тайваню. В этом Вашингтон обвинила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, сообщает ТАСС.

«США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив», — объяснила она.

По словам Чжу Фэнлянь, Китай решительно выступает против этого, поскольку стремление правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня к независимости приносит в регион опасность войны.

Представитель канцелярии также призвала Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике между КНР и США и прекратить продавать Тайваню вооружение.

«Где бы США ни подливали масла в огонь, там всегда страдают люди», — заключила она, подчеркнув намерение американского правительства защитить собственные интересы ценой уничтожения Тайваня.

Ранее Китаю пригрозили «беспилотным адом» в случае операции на Тайване. Отмечается, что в случае военной операции КНР на острове Вашингтон разместит недалеко от него тысячи беспилотных кораблей.

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      Виктория Кондратьева
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