Минобороны: ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ у села Константиновка

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Более выгодные позиции в Донецкой народной республике заняли штурмовые группы армейского корпуса группировки «Восток» из Сахалина. Как отметили в Минобороны, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта «разваливается».

Украинские военные на южнодонецком направлении с трудом оказывают очаговое сопротивление. Они пытаются задержать продвижение России с помощью применения ударных беспилотников.

11 июня в оборонном ведомстве отчитывались, что российские штурмовые бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром. В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие населенного пункта затруднит снабжение украинских подразделений.