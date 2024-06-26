Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 26 июня 2024Россия

Минобороны заявило о занятии выгодных позиций возле села Константиновка

Минобороны: ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ у села Константиновка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Более выгодные позиции в Донецкой народной республике заняли штурмовые группы армейского корпуса группировки «Восток» из Сахалина. Как отметили в Минобороны, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта «разваливается».

Украинские военные на южнодонецком направлении с трудом оказывают очаговое сопротивление. Они пытаются задержать продвижение России с помощью применения ударных беспилотников.

11 июня в оборонном ведомстве отчитывались, что российские штурмовые бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром. В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие населенного пункта затруднит снабжение украинских подразделений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть ли не в женской одежде». Раскрыты подробности побега нового командующего ВСУ из Мариуполя в 2022 году

      Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

      На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

      Молодой россиянин по указу аферистов похитил деньги у пенсионеров и попал под следствие

      Хилари Клинтон оценила шансы Байдена выиграть дебаты у Трампа

      После лечения рака мужчина столкнулся с проблемами с эрекцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше