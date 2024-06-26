Назван простой и дешевый способ вывести пятно с ковра

Средство для мытья посуды поможет вывести пятно с ковра

Средство для мытья посуды поможет вывести пятно на ковре, если дома не оказалось специальной химии для такого покрытия. Простой и дешевый способ справиться с загрязнением назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали взять глубокую миску, налить в нее два стакана теплой воды и одну столовую ложку средства для мытья посуды. «Тщательно перемешайте содержимое емкости. В итоге получится очень эффективный раствор», — добавили эксперты.

Затем нужно намочить приготовленной жидкостью чистый кусок белой ткани и тщательно протереть им загрязненный участок ковра. Делать это нужно до полного выведения пятна, уточнили специалисты. «Добившись нужного результата, обработанную часть коврового покрытия надо протереть кухонной губкой, пропитанной холодной водой, а потом — сухим куском ткани», — заключили эксперты.

Ранее домохозяйкам посоветовали положить в мусорное ведро лимон, чтобы избавиться от неприятного запаха. Эксперты при этом указали, что в большинстве случаев избавление от мусора и мытье емкости позволяют решить проблему.