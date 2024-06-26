Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 26 июня 2024Экономика

Названа стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Минфин: строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург обойдется в 1,8 трлн руб.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург обойдется в 1,8 триллиона рублей. Стоимость проекта назвала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель. «Проект дорогой и зависящий в том числе от экономических условий», — отметила Окладникова.

Она добавила, что помимо общей стоимости есть еще «гораздо большие» операционные затраты. Они происходят за пределами концессионного соглашения, по которому существуют разногласия. Ведомство планирует «завершить финализацию» этого соглашения на текущей неделе.

Ранее стало известно, что строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург профинансирует Сбер.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      Титов сравнил сборную Сербии с Россией

      В России назвали ключевые проблемы в работе такси

      Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза

      В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      В атмосфере Юпитера обнаружили неизвестные структуры

      Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом

      Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

      Соратник Кадырова назвал сроки завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше