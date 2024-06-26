Названа стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Минфин: строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург обойдется в 1,8 трлн руб.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург обойдется в 1,8 триллиона рублей. Стоимость проекта назвала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель. «Проект дорогой и зависящий в том числе от экономических условий», — отметила Окладникова.

Она добавила, что помимо общей стоимости есть еще «гораздо большие» операционные затраты. Они происходят за пределами концессионного соглашения, по которому существуют разногласия. Ведомство планирует «завершить финализацию» этого соглашения на текущей неделе.

Ранее стало известно, что строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург профинансирует Сбер.