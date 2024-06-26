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02:50, 26 июня 2024Экономика

Поступления в бюджет от налога для богатых граждан возросли

«Известия»: поступления в бюджет от НДФЛ увеличились в полтора раза за полгода

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Темп роста поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в первой половине 2024 года составил 157 процентов или в полтора раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Отмечается, что за пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 миллиарда рублей. В прошлом году за аналогичный период — 36,5 миллиарда рублей.

Повышенный сбор по ставке 15 процентов вместо 13 процентов платят состоятельные граждане — те, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей (примерно 417 тысяч в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральную казну идет 2 процента поступлений от сбора из 15 процентов.

Ранее стало известно, что дополнительные доходы бюджета от повышения налога на прибыль с 20 до 25 процентов за три года составят около 5 триллионов рублей.

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      Юлия Мискевич
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