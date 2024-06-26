Потоп в российском городе попал на видео

Махачкалу затопило в результате мощных ливней

Улицы Махачкалы затопило в результате мощных ливней. Видео публикует РБК.

На кадрах видно, что вода полностью заполнила улицы города и достает движущимся автомобилям до фар. На других кадрах вода полностью покрыла ливневку и образовала воронку. Власти города объяснили потоп ветхостью водосточной системы, а также тем, что прошедший ливень является редкостью для региона. «Наша система достаточно ветхая и требует серьезной работы для улучшения пропускной способности. Но и сама погодная ситуация, которая была, достаточно редкое явление в плане количества выпавших осадков», — рассказали в администрации.

Ранее после ливня затопило улицы Казани. Из-за наводнения в городе были отменены некоторые рейсы трамваев и троллейбусов.