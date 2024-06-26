Российские работодатели назвали главные факторы удержания сотрудников

Одним из главных факторов удержания сотрудников большинство российских работодателей (81 процент) считают повышение в должности и возможность смены профессиональных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HR-холдинг Ventra (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Исследование «Роль HR-бренда 2024» проводилось по всей стране в апреле-мае 2024 года при помощи онлайн-опроса, в котором приняли участие представители 720 крупных российских компаний. По его итогам выяснилось, что в качестве других эффективных методов удержания сотрудников отечественные работодатели считают изменение системы денежной мотивации (такой ответ дали 69 процентов респондентов), а также возможность перехода на удаленный формат работы (56 процентов).
Среди нематериальных факторов, которые привлекают соискателей, большинство опрошенных выделили в первую очередь развитую корпоративную культуру (86 процентов) и положение бизнеса на рынке (67 процентов). Другими важными критериями отечественные работодатели сочли узнаваемый бренд (50 процентов), современный офис в удобной локации (47 процентов), возможность предоставления соцпакета (39 процентов) и уровень зарплаты (36 процентов).
Ранее аналитики центра «Зарплата.ру» представили результаты исследования, согласно которым 23 процента российских работодателей пытаются удержать сотрудников при помощи предоставления советов желающему уволиться и оказания ему необходимой психологической помощи. При этом более высокую должность таким сотрудникам готовы предложить лишь 6 процентов начальников.