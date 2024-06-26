Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:27, 27 июня 2024Экономика

Российские работодатели назвали главные факторы удержания сотрудников

Ventra: повышение в должности — один из главных факторов удержания работников

Фото: Henadz Zhikov / XinHua / Globallookpress.com

Одним из главных факторов удержания сотрудников большинство российских работодателей (81 процент) считают повышение в должности и возможность смены профессиональных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HR-холдинг Ventra (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование «Роль HR-бренда 2024» проводилось по всей стране в апреле-мае 2024 года при помощи онлайн-опроса, в котором приняли участие представители 720 крупных российских компаний. По его итогам выяснилось, что в качестве других эффективных методов удержания сотрудников отечественные работодатели считают изменение системы денежной мотивации (такой ответ дали 69 процентов респондентов), а также возможность перехода на удаленный формат работы (56 процентов).

Среди нематериальных факторов, которые привлекают соискателей, большинство опрошенных выделили в первую очередь развитую корпоративную культуру (86 процентов) и положение бизнеса на рынке (67 процентов). Другими важными критериями отечественные работодатели сочли узнаваемый бренд (50 процентов), современный офис в удобной локации (47 процентов), возможность предоставления соцпакета (39 процентов) и уровень зарплаты (36 процентов).

Ранее аналитики центра «Зарплата.ру» представили результаты исследования, согласно которым 23 процента российских работодателей пытаются удержать сотрудников при помощи предоставления советов желающему уволиться и оказания ему необходимой психологической помощи. При этом более высокую должность таким сотрудникам готовы предложить лишь 6 процентов начальников.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Назван идеальный завтрак для здоровья сердца

      Названа причина возможного участия экс-президента Олланда в выборах во Франции

      Автор первого хет-трика сборной России по хоккею умер в 52 года

      Асфальт провалился на зебре в российском городе

      Российские работодатели назвали главные факторы удержания сотрудников

      Найден способ повысить энергоэффективность суперкомпьютеров

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Желание «Газпрома» поставлять газ в Иран объяснили

      Командовавшего скандинавским взводом на Украине Хухталу заочно обвинили в наемничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше