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14:48, 26 июня 2024Мир

Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Шольц: НАТО не будет участником конфликта на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Североатлантический альянс не будет участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

«Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем для Украины, НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту границу и не переступаем ее», — заявил канцлер.

Он добавил, что на саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

Ранее Белый дом заявил, что Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, но для нее будет выстроен «институционный мост».

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      Дарья Устьянцева
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