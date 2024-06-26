Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Североатлантический альянс не будет участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.
«Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем для Украины, НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту границу и не переступаем ее», — заявил канцлер.
Он добавил, что на саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.
Ранее Белый дом заявил, что Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, но для нее будет выстроен «институционный мост».