Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Шольц: НАТО не будет участником конфликта на Украине

Североатлантический альянс не будет участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

«Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем для Украины, НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту границу и не переступаем ее», — заявил канцлер.

Он добавил, что на саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

Ранее Белый дом заявил, что Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, но для нее будет выстроен «институционный мост».