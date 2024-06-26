В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв

Взрыв произошел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«В Сумах слышали взрыв», — говорится в сообщении украинского издания. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области была объявлена с 22:56 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее стало известно о раздавшемся 24 июня в Одессе взрыве. После него начался сильный пожар, над городом, как отмечали очевидцы, был виден огромный столб дыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.