Армия России ударила по планируемым аэродромам размещения F-16 на Украине

Минобороны: нанесен удар по планируемым местам размещения самолетов на Украине

Армия России нанесла удар по планируемым местам размещения самолетов западных стран. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Белом доме заявили, что переданные Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. До этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами Украины.

Удар по предполагаемым местам базирования самолетов был нанесен беспилотниками, подчеркнули в Минобороны. В военном ведомстве также отчитались об успешности атаки. «Все назначенные объекты были поражены», — подчеркнули там.

Ранее в Госдуме назвали F-16 законной целью России даже в том случае, если самолеты будут размещены за пределами Украины, но при этом будут участвовать в боевых вылетах. Помимо самолетов, в качестве законных целей Москва будет рассматривать и аэродромы, с которых будут совершаться вылеты, «со всеми вытекающими последствиями», подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.