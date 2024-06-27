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17:43, 27 июня 2024Экономика

Бизнес-мессенджер Jivo обновили

Два новых модуля появились в бизнес-мессенджере Jivo

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Омниканальный бизнес-мессенджер Jivo получил два новых модуля, созданных на базе нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Решения позволяют бизнесу автоматизировать до 85 процентов общения с клиентами в текстовых каналах, что существенно снижает нагрузку на отделы поддержки и продаж.

«Интеграция нейросетевой модели GigaChat с платформой Jivo дает возможность создавать полноценных цифровых помощников, подключить которых можно буквально за 15-20 минут. А проработанный функционал будет актуален для любого бизнеса, где есть поддержка клиентов или отдел продаж. Использование GigaChat позволяет значительно повысить индекс удовлетворенности клиентов и получить максимально полную информацию от клиента при обработке запроса», — отметил CEO SberDevices Денис Филиппов.

Первый модуль, AI-бот, представляет собой цифрового сотрудника, способного самостоятельно общаться с клиентами на сайте, в мессенджерах, социальных сетях и других каналах. Второй модуль, AI-ассистент, предлагает новый подход к управлению текстовыми коммуникациями. Этот инструмент с искусственным интеллектом способен в режиме автопилота генерировать ответы.

«Прежде чем выпускать релиз новых функций, мы всегда тестируем их сами, в службе поддержки Jivo. AI-бот и AI-ассистент показали впечатляющие результаты: за то же время без потери качества коммуникаций мы автоматизировали процесс обработки запросов до 85 процентов, на 32 процента ускорили время первого ответа, а уровень удовлетворенности клиентов вырос на 17 процентов. Со всей ответственностью могу заявить, что внедрение искусственного интеллекта — самый быстрый, эффективный и доступный способ вывести клиентский сервис на новый, более качественный уровень», — отметил CEO Jivo Олег Гумеров.

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      Алена Шаповалова
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