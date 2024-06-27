Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 27 июня 2024Бывший СССР

Лебедев рассказал о совместной работе подполья и армии России в уничтожении группы ВСУ

Лебедев: ВС России уничтожили группу ВСУ в Херсонской области с помощью подполья

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России совместно с пророссийским подпольем в Херсонской области уничтожили группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Группа бандеровцев засела в доме без разрешения владельцев и была уничтожена точным ударом БПЛА 61-й бригады», — передает Лебедев. По его словам, данные о расчете станкового гранатомета передало бойцам ВС России херсонское подполье.

Он добавил, что этот эпизод совместной работы — один из многих моментов сотрудничества пророссийского подполья и Российской армии.

Ранее Лебедев рассказал как Российская армия нанесла ракетный удар по складу ВСУ в Харьковской области. По его словам, склад находился в городе Дергачи, а после удара были слышны сирены скорой помощи.

«Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — заявил Лебедев.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше