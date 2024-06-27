Лебедев рассказал о совместной работе подполья и армии России в уничтожении группы ВСУ

Лебедев: ВС России уничтожили группу ВСУ в Херсонской области с помощью подполья

Вооруженные силы России совместно с пророссийским подпольем в Херсонской области уничтожили группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Группа бандеровцев засела в доме без разрешения владельцев и была уничтожена точным ударом БПЛА 61-й бригады», — передает Лебедев. По его словам, данные о расчете станкового гранатомета передало бойцам ВС России херсонское подполье.

Он добавил, что этот эпизод совместной работы — один из многих моментов сотрудничества пророссийского подполья и Российской армии.

Ранее Лебедев рассказал как Российская армия нанесла ракетный удар по складу ВСУ в Харьковской области. По его словам, склад находился в городе Дергачи, а после удара были слышны сирены скорой помощи.

«Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — заявил Лебедев.