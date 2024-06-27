Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии новому главе ведомства Рыженкову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру иностранных дел страны Максиму Рыженкову встряхнуть МИД, чтобы он начал работать. Об этом он заявил во время назначения главы внешнеполитического ведомства, передает БелТА.

«Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, новый министр должен сделать так, чтобы МИД Белоруссии занимался своими вопросами и «реализовывал то, что он должен реализовать для страны». По его словам, никто не должен выполнять работу за министерство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Максима Рыженкова главой Министерства иностранных дел республики в четверг, 27 июня. До назначения Рыженков занимал пост первого заместителя главы Администрации Президента.