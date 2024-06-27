Министра обвинили в попытке заколдовать президента

На Мальдивах министра арестовали за применение черной магии против президента

На Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке применить черную магию против президента страны. Об этом пишет Sun Online.

Министра Фатимат Шамназ Али Салем и еще двух человек арестовали за колдовство в отношении президента государства Мохамеда Муиззу. Ведется расследование, подробности дела не разглашаются.

Отмечается, что Салем занимает важную должность, поскольку Мальдивы сталкиваются со множеством проблем, связанных с климатическим кризисом. Уровень воды, окружающей островное государство, повышается, из-за чего страна может стать непригодной для жизни уже к концу века.

Издание South China Morning Post отметило, что на Мальдивах широко распространены магические практики, позволяющие проклясть кого-то или расположить к себе. Ритуалы используются и в политике. Так, в 2013 году мальдивскую оппозицию обвинили в использовании злых духов и проклятой курицы против местного правительства и полиции.

Использование магии в стране не влечет за собой уголовную ответственность, однако по действующим шариатским законам колдуна или ведьму могут заключить в тюрьму на срок до полугода. Большая часть населения Мальдив исповедует ислам, где колдовство считается тяжким грехом.

Ранее сообщалось, что мэр «столицы секс-вечеринок» во Франции исполнял различные желания гадалки, пока не был вместе с ней арестован. Женщина имитировала голоса «ангелов» и с помощью них заставляла политика делать то, что ей было нужно.

