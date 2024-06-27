На Западе рассказали о путях подрыва российского ВПК

RUSI: для подрыва российского ВПК Западу нужно изменить подходы

Западу нужно изменить действующие подходы, чтобы подорвать российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Авторы доклада, военные аналитики RUSI Джек Уотлинг и Гэри Сомервил предлагают западным союзникам Украины ускорить обмен информацией о российском ВПК и пытаться бить по цепочкам поставок — наиболее уязвимом элементе.

Чтобы собирать и анализировать информацию предлагается создать единый центр, который будет запрашивать необходимые сведения у служб разведки, таможенной службы, правоохранительных органов, органов по разработке санкций, финансовых институтов, бизнеса и военных.