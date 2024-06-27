«Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

Пострадавшие после удара ВСУ по Севастополю получили странные ранения без крови

У пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Учкуевка в Севастополе были нетипичные раны. Об особенностях полученных мирными жителями ранений от кассетных боевых частей рассказал владелец кафе Александр, где после атаки укрылись около 50 человек.

Александр отметил, что по первому образованию он военный врач. И «странность» ран состояла, по его словам, в том, что они не кровоточили.

Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50 буквально «рябой» от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет Александр владелец кафе в Севастополе

Владелец кафе также уверен, что ВСУ намеренно выбрали то время для атаки, когда на пляже собирается больше всего отдыхающих. Александр добавил, что как только услышал взрывы, крикнул мангальщику, чтобы он открыл главный вход в кафе и пустил туда людей, а сам пошел осматривать раненых.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отсутствие кровоточащих ран у пострадавших объяснили

При этом другой военный врач, полковник в отставке Владимир Хорошев объяснил, что у пострадавших могли и не кровить раны из-за того, что у них не повредились «более-менее крупные артериальные и венозные сосуды». По его словам, гематома может формироваться внутри поврежденной мышечной ткани, но при этом наружное кровотечение может полностью отсутствовать.

«Такие случаи у нас были, ничего тут необычного нет», — констатировал Хорошев.

Также он отметил, что при некоторых повреждениях кровотечения могут быть обнаружены только путем хирургического вмешательства.

Владелец кафе описал хронологию атаки ВСУ на пляж

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

Владелец кафе сообщил, что между звуками взрывов и разрывом кассет прошло 45 секунд.

«Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12:15 послышались хлопки», — продолжил он.

Очевидец отметил, что после первых громких звуков на пляже началась паника. Также, по его оценке, раненых на пляже было более 100 человек.