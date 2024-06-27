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17:28, 27 июня 2024Моя страна

Пенсионер из России купил лотерейные билеты на почте и выиграл миллионы рублей

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Пензенской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов. Четыре из них оказались выигрышными — по 100 рублей.

Тогда мужчина приобрел еще пять билетов. Один из них и принес ему 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что часть своего приза россиянин направит сыну на закрытие кредита, а остальную — оставит себе.

Ранее житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею около 18 миллионов рублей и не забрал деньги. В общей сложности россиянин получил 17,7 миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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