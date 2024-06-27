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11:49, 27 июня 2024Мир

Пентагон признал отсутствие контроля за переданным Украине оружием

DC: Пентагон не располагает информацией, что стало с переданным ВСУ оружием

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пентагон не располагает информацией, что стало с переданным Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием на 62 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на отчет генерального инспектора минобороны США сообщает The Daily Caller (DC).

«Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации», — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что оборонное ведомство не знает, было ли переданное на эту сумму оружие утеряно, уничтожено или перенаправлено третьей стороне.

В июне 2023 года в Армии обороны Израиля заявили, что Украина может перепродать американское оружие Ирану.

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      Виктория Кондратьева
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