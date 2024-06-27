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13:52, 27 июня 2024Силовые структуры

По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге следователи возбудили дело по факту перестрелки у ЖК «Тихвин»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки около элитного жилого комплекса (ЖК) «Тихвин» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас правоохранители ищут машины, на которых скрылись участники конфликта, рассказал собеседник издания.

26 июня в центре Екатеринбурга группа мужчин устроила драку со стрельбой. Одному из дебоширов пуля попала в ногу, а другому — в грудь. После конфликта все участники сели в свои машины и уехали с места происшествия.

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