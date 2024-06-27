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10:22, 27 июня 2024Мир

Путин наградил орденом Почета президента Конго

Путин наградил орденом Почета приехавшего в Москву с визитом президента Конго
Дени Сассу-Нгессо

Дени Сассу-Нгессо. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета приехавшего в Москву с визитом лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Соответствующий указ российского президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что лидера африканской страны наградили «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго».

25 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в аэропорт российской столицы для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. В анонсе Кремля на 27 июня отмечается, что лидеры двух стран во время переговоров обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

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      Лина Пивоварова
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