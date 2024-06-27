Путин наградил орденом Почета президента Конго

Путин наградил орденом Почета приехавшего в Москву с визитом президента Конго

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета приехавшего в Москву с визитом лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Соответствующий указ российского президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что лидера африканской страны наградили «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго».

25 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в аэропорт российской столицы для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. В анонсе Кремля на 27 июня отмечается, что лидеры двух стран во время переговоров обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также вопросы региональной и международной повестки дня.