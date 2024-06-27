Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, в четверг, 27 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга по воскресенье, с 27 по 30 июня, в центральных, западных, восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.