Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:15, 27 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, в четверг, 27 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга по воскресенье, с 27 по 30 июня, в центральных, западных, восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Российские работодатели назвали главные факторы удержания сотрудников

      Найден способ повысить энергоэффективность суперкомпьютеров

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Желание «Газпрома» поставлять газ в Иран объяснили

      Командовавшего скандинавским взводом на Украине Хухталу заочно обвинили в наемничестве

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше