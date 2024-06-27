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22:19, 27 июня 2024Мир

США пообещали мешать отношениям России и Северной Кореи

Госдеп: США будут мешать развитию отношений России и Северной Кореи
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via Reuters

США будут мешать развитию отношений России и Северной Кореи. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтон будет укреплять двустороннее сотрудничество с Южной Кореей и Японией. «Кроме того, мы должны ужесточить санкции, которые мы уже ввели в отношении тех, кто способствует торговле между Россией и КНДР», — поведал Критенбринк на слушаниях в Палате представителей.

При этом он добавил, что США готовы к переговорам с КНДР. «Дверь для диалога остается открытой. К сожалению, единственный ответ, который мы получали от Пхеньяна, был в форме ракетных пусков и иных провокационных действий», — сказал помощник Госсекретаря.

18-19 июня с государственным визитом в столице КНДР побывал президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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