Стало известно об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по расположениям ВСУ в Купянске и под Липцами

Вооруженными силами (ВС) России нанесен удар по расположениям ВСУ в Купянске и под Липцами Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев рассказал об ударе по позициям ВСУ в Харьковской области. По его информации, ВС России атаковали пункты дислокации украинских солдат в Купянске и селе Малое Веселое в окрестностях Липцев.

«Вчера ракеты прилетели в город Купянск», — рассказал подпольщик. Он подчеркнул, что украинские военные располагали подразделения и хранили боеприпасы в жилых зданиях.

Также Лебедев сообщил об ударе по складу украинских военных в городе Дергачи Харьковской области. По его словам, объект располагался на окраине населенного пункта.