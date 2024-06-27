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13:57, 27 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по расположениям ВСУ в Купянске и под Липцами

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженными силами (ВС) России нанесен удар по расположениям ВСУ в Купянске и под Липцами Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев рассказал об ударе по позициям ВСУ в Харьковской области. По его информации, ВС России атаковали пункты дислокации украинских солдат в Купянске и селе Малое Веселое в окрестностях Липцев.

«Вчера ракеты прилетели в город Купянск», — рассказал подпольщик. Он подчеркнул, что украинские военные располагали подразделения и хранили боеприпасы в жилых зданиях.

Также Лебедев сообщил об ударе по складу украинских военных в городе Дергачи Харьковской области. По его словам, объект располагался на окраине населенного пункта.

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      Алевтина Запольская
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