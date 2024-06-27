Супруга единственного выжившего рассказала о пожаре в здании НИИ во Фрязино

«360»: жена единственного выжившего в здании НИИ во Фрязино рассказала о пожаре

Супруга единственного выжившего при пожаре в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино рассказала о состоянии мужа и самом происшествии. Ее слова передает телеканал «360».

По словам жительницы Подмосковья, сейчас жизни ее мужа ничто не угрожает, он находится на лечении в больнице. Она отметила, что супруг может разговаривать и находится в удовлетворительном состоянии. Россиянка добавила, что уже сегодня его должны перевести в общую палату.

Она рассказала, что выбежала из дома сразу, как узнала о пожаре. Чтобы добраться до оказавшегося в ловушке мужчины, спасателям пришлось выломать две двери в здании. Женщина призналась, что очень переживала, «кричала как сумасшедшая, снимала маски» с пожарных, а потом забежала внутрь здания, чтобы спасти супруга.

Вместе с мужем они воспитывают четырех детей.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, два человека выпали из окна.

При этом вечером 25 июня здание загорелось повторно.