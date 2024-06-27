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23:59, 27 июня 2024Бывший СССР

У бывшего координатора программы Зеленского провели обыск

Bihus.Info: НАБУ провело обыск у экс-консультанта программы Зеленского Голика

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у бывшего координатора программы Владимира Зеленского «Большая стройка» Юрия Голика. Об этом сообщает Bihus.Info.

Издание отмечает, что Голик был «идеологом» вышеуказанной программы. С чем связаны следственные мероприятия — неизвестно. По информации журналистов, речь может идти о хищении миллиардов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт дорог.

По информации РИА Новости, Голик обзавелся справкой об инвалидности и выехал с Украины.

4 июня в Киевской городской государственной администрации прошли обыски у заместителя мэра города Виталия Кличко Константина Усова. Это могло быть связано с фактами о систематическом вымогательстве денег у одного из перевозчиков Киева.

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