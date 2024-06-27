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16:23, 27 июня 2024Бывший СССР

В Абхазии арестовали подозреваемых в стрельбе на границе с Россией

Гагрский районный суд арестовал подозреваемых в стрельбе на границе с Россией

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Суд Гагрского района Абхазии арестовал на два месяца подозреваемых в инциденте со стрельбой на границе с Россией. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Абхазии.

В ведомстве сообщили, что суд избрал меру пресечения первым троим задержанным и подозреваемым в стрельбе на КПП «Псоу». Заседание по мере пресечения для четверых других участников инцидента состоится 28 июня.

«Суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста», — заявили в ведомстве.

Ранее МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией. Абхазские силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые, и перекрыли стационарные посты.

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      Юрий Леонов
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