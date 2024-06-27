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23:37, 27 июня 2024Россия

В МЧС заявили о резком росте числа утонувших детей

МЧС России: число утонувших детей в России резко выросло за последние 2 недели

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Число утонувших детей в России резко выросло за последние две недели, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«С 01.01.2024 до 12.06.2024 года на воде погибли 80 детей, а с 12 июня по 26 июня — 86 детей. За две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.

По его словам, только в четверг, 27 июня, в России утонули семь детей. Среди них — двое мальчиков в возрасте года и шести лет в Ставропольском крае.

Как рассказал Охотенко, в большинстве случает дети тонут, купаясь в необорудованных местах.

Всего с 1 января по 12 июня, по данным МЧС, на воде погибли 827 человек, а за последние две недели — 427 человек.

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      Марина Совина
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