В МЧС заявили о резком росте числа утонувших детей

МЧС России: число утонувших детей в России резко выросло за последние 2 недели

Число утонувших детей в России резко выросло за последние две недели, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«С 01.01.2024 до 12.06.2024 года на воде погибли 80 детей, а с 12 июня по 26 июня — 86 детей. За две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Роман Охотенко.

По его словам, только в четверг, 27 июня, в России утонули семь детей. Среди них — двое мальчиков в возрасте года и шести лет в Ставропольском крае.

Как рассказал Охотенко, в большинстве случает дети тонут, купаясь в необорудованных местах.

Всего с 1 января по 12 июня, по данным МЧС, на воде погибли 827 человек, а за последние две недели — 427 человек.