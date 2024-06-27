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06:19, 28 июня 2024Россия

В Приморье рассказали о масштабе паводков

МЧС: в Приморском крае подтопило почти 200 частных домой и 1 тыс. участков

Фото: Sergey Nikiforov/news.ru/Global Look Press

Количество подтопленных паводком приусадебных участков в Приморском крае составляет почти одну тысячу, а частных домов — почти 200. Об этом ТАСС сообщили в министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края.

«На дорогах края сохраняются 55 переливов. С семью населенными пунктами транспортная связь нарушена, и альтернативный проезд отсутствует», — поведали в пресс-службе. Для жителей отрезанных сел налажена организованы лодочные переправы.

В наиболее пострадавшем от паводка городе Дальнереченске подтоплены 169 домов и 447 придомовых территорий, рассказали в правительстве региона. В пункте временного размещения в Дальнереченске находятся семь человек, в том числе один ребенок.

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      Марина Совина
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