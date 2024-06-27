В США заявили о развитии ядерного оружия в Азии из-за Трампа

Foreign Affairs: победа Трампа приведет к развитию ядерного оружия в Азии

Победа возможного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к развитию ядерного оружия на Корейском полуострове. Об этом заявил вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Трамп может вывести американских военных из Южной Кореи в случае победы на выборах в ноябре. Такой сценарий почти наверняка приведет к развитию ядерного потенциала всего Корейского полуострова», — отметил исследователь.

Чха уточнил, что, если Сеул начнет развивать свою ядерную программу, это может стать поводом для Пекина и Пхеньяна нарастить свой ядерный потенциал. По его мнению, в этом случае Япония может пойти по примеру Южной Кореи.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и Джо Байден.