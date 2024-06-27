Водолазы обнаружили три суббоеприпаса ATACMS близ пляжа в Севастополе

Водолазы МЧС обнаружили близ пляжа в Севастополе три неразорвавшихся боеприпаса

Водолазы МЧС обнаружили близ пляжа в Севастополе три неразорвавшихся суббоеприпаса от ракеты ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, заявление опубликовано в Telegram-канале МЧС.

Ведомство показало кадры работы водолазов — на них видно, как спасатели в гидрокостюмах ныряют в море с надувной лодки. Налобная камера одного из спасателя засекла момент обнаружения суббоеприпасов — один из них был присыпан песком.

«Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три», — сообщили в ведомстве и добавили, что боеприпасы будут уничтожены на месте.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали более 150 человек. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.