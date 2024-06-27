Возможное переизбрание Трампа связали с усилением партнерства Турции и России

Турецкий аналитик Озер: Трамп позволит Эрдогану усилить партнерство с РФ

Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году позволит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану усилить партнерство с Россией. С таким заявлением выступил турецкий аналитик Энгин Озер, его цитирует РИА Новости.

«При администрации США, где президентом, скорее всего, станет Дональд Трамп, Эрдоган сможет создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с Россией», — сказал эксперт.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что для урегулирования конфликта Москвы и Киева имеют смысл только прямые переговоры между Россией и США, которые могут состояться при переизбрании Трампа.