Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 27 июня 2024Мир

Вселенский патриархат исключили из подписантов мирного коммюнике по Украине из-за Турции

Вселенский патриархат исключили из подписантов коммюнике по Украине из-за Турции

Фото: Urs Flueeler / Reuters

По требованию Турции Вселенский патриархат исключили из списка подписантов коммюнике по итогам мирного саммита по Украине. Об этом сообщает портал Greek City Times.

«Появление патриархата в качестве подписанта итогового коммюнике вызвало возмущение в Турции после завершения конференции», — пишет интернет-издание.

Отмечается, что после демарша турецких властей Вселенский Патриархат больше не фигурирует в итоговом списке подписавших коммюнике стран. «Вселенский Патриархат присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в совместном коммюнике», — говорится в последней редакции документа.

Ранее Турция потребовала объяснений от организаторов швейцарского саммита по Украине из-за присутствия на конференции Вселенского патриархата.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Желание «Газпрома» поставлять газ в Иран объяснили

      Командовавшего скандинавским взводом на Украине Хухталу заочно обвинили в наемничестве

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше