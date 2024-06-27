Вселенский патриархат исключили из подписантов мирного коммюнике по Украине из-за Турции

Вселенский патриархат исключили из подписантов коммюнике по Украине из-за Турции

По требованию Турции Вселенский патриархат исключили из списка подписантов коммюнике по итогам мирного саммита по Украине. Об этом сообщает портал Greek City Times.

«Появление патриархата в качестве подписанта итогового коммюнике вызвало возмущение в Турции после завершения конференции», — пишет интернет-издание.

Отмечается, что после демарша турецких властей Вселенский Патриархат больше не фигурирует в итоговом списке подписавших коммюнике стран. «Вселенский Патриархат присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в совместном коммюнике», — говорится в последней редакции документа.

Ранее Турция потребовала объяснений от организаторов швейцарского саммита по Украине из-за присутствия на конференции Вселенского патриархата.