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12:35, 28 июня 2024Интернет и СМИ

В «Пятерочке» опровергли проведение в Белгороде акции с карточками с сыном Кадырова

В «Пятерочке» ничего не знают об акции с карточками с сыном Кадырова в Белгороде

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

27 июня в Telegram-канале основателя «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) появилось сообщение, в котором утверждается, что в магазинах «Пятерочка» в Белгородской области проходит «рекламная акция» СВО с карточками, на которых изображены телеведущий Владимир Соловьев и сын Рамзана Кадырова, призывающие подписать контракт с Минобороны. Однако информация оказалась недостоверной.

На сайте ритейлера информации нет. Данные об акции отсутствуют и в Telegram-канале магазина.

На горячей линии «Пятерочки» «Ленте.ру» также опровергли эту информацию.

«У нас нет этой информации», — сказала собеседница издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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