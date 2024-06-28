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10:43, 28 июня 2024Силовые структуры

Глава МВД России оценил роль Запада в обстреле Крыма и терактах в Дагестане

Глава МВД РФ Колокольцев: Запад поощряет обстрел Крыма и теракты в Дагестане

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ракетный обстрел Крыма и нападения в Дагестане поощряются западными странами и служат примером террористической деятельности, направленной против России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с казахстанским коллегой Ержаном Саденовым, передали «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Российский министр участвует в саммите руководителей органов полиции стран-участниц ООН, проходящего в Нью-Йорке.

Колокольцев и Саденов отметили эффективность двустороннего сотрудничества в борьбе с преступностью, в частности, указали на положительные результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Министры уверены, что второй этап этой операции, запланированный на октябрь, будет таким же успешным.

Ранее глава российского МВД заявил, что некоторые страны Запада стремятся исключить Россию из Интерпола. На встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке он поднял вопрос о проявлении русофобии в мире и действиях западных стран по политизации актуальных глобальных площадок.

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      Любовь Ширижик
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