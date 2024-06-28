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10:38, 28 июня 2024Экономика

Российское импортозамещение оценили со стороны

Аналитики Центробанка Финляндии не заметили реального импортозамещения в России
Центральный банк Финляндии

Центральный банк Финляндии. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Импортозамещение в России характеризуется скорее уходом от одного иностранного поставщика к другому, чем реальным производством. К такому выводу пришли аналитики Института переходных экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) в своей работе «Последние тенденции в российском импортозамещении технологической продукции», на которую ссылается «Коммерсантъ».

Они оценивали процесс на основании опросов предприятий, которые проводил Центробанк России и Высшей школы экономики, а также детальной статистики Росстата по выпуску и импорту 22 товарных групп электроники и электрооборудования.

Как оказалось, сложность готовой продукции и активность импортозамещения не связаны друг с другом. Например, производство технических простых кабелей не налажено, в более технологически сложной приемной аппаратуре есть признаки развития.

В целом российские компании нашли аналоги подсанкционных товаров, а там, где такой подход не дал результата, наблюдается дефицит. Ситуация свидетельствует о том, что производители во многом не способны справиться с потерей импорта.

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При этом, утверждают в BOFIT, переход на оборудование других производителей зачастую приводит к росту затрат или снижению эффективности производства и качества готовой продукции. Сильнее всего российская промышленность зависит от технологически сложного импорта. Как отмечается в работе, слабые позиции России в большинстве высокотехнологичных отраслей и технологических инноваций только усложняют импортозамещение.

Авторы работы признают, что анализ связан со значительной неопределенностью из-за ограниченности данных для исследования, что связано в том числе с политикой российских властей.

Ранее «Ведомости» узнали, что основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом», выпуск которого должны начать через год, будут сделаны в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Производитель в первую очередь намерен закупать технологически сложные компоненты.

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      Платон Щукин
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