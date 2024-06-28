Первый канал в прямом эфире покажет «Алые паруса»

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» покажет Первый канал, сообщается на сайте.
Зрителей ждут грандиозный концерт, салют и идущий по Неве величественный бриг «Россия». На мероприятии соберутся десятки тысяч выпускников из разных регионов. Трансляция начнется 29 июня в 0 часов 40 минут по Москве.
В 2023 году «Алые паруса» состоялись 24 июня. Тогда мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечалось, что движение на Невском проспекте перекрыли, а Росгвардия пропускала только молодых людей.
Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в 1968 году. резидент Владимир Путин не раз отмечал, что «Алые паруса» — это праздник, который лучше всего отражает неповторимую атмосферу, романтику школьных выпускных, он стал символом Санкт-Петербурга.