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11:37, 28 июня 2024Забота о себе

Раскрыты способы справиться со страхом старения

Фото: PxHere

Возрастные изменения тела — естественный процесс, но некоторые женщины и мужчины испытывают беспокойство, когда у них появляются морщины или седые волосы. Способы преодолеть страх старения «Ленте.ру» назвала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

Чтобы справиться с переживаниями по поводу возрастных изменений, психолог посоветовала принять сам факт старения. Она подчеркнула: это не означает, что нужно отказываться от заботы о себе, но важно признать, что старение неизбежно.

По словам психолога, существует психологическая техника, которая поможет это сделать: нужно выписать на бумагу в одну колонку все свои страхи и затем перечитать их. Затем во вторую колонку необходимо выписать преимущества взросления и свои достижения — и также все перечитать. Специалистка предупредила, что этот процесс может быть болезненным, но проживание этого страха принесет успокоение и даст энергию. Для вдохновения также можно найти для себя примеры людей, которые принимают свои возрастные изменения, ведут активную жизнь и заботятся о себе.

Также важно принять себя как целостную личность. Нужно помнить, что человек — это нечто большее, чем просто тело, мысли и социальные роли. Стоит концентрироваться не только на себе, но и на чем-то внешнем — искать, например, то, что увлекает, общаться с интересными людьми, развиваться в работе или хобби

Дарья Яушевапсихолог

В принятии возрастных изменений также может помочь техника визуализации. Для этого психолог посоветовала подумать о том, сколько раз в день человек себя критикует и за что. Далее нужно представить, какой тяжелый груз ему приходится нести. Затем нужно визуализировать, будто человек, например, сбрасывает с плеч этот тяжелый рюкзак, и сказать слова поддержки в свой адрес.

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      Наталья Обрядина
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