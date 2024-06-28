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14:20, 28 июня 2024Путешествия

Россиян призвали не пить алкоголь в самолете по одной причине

Врач Ладыгина призвала не пить алкоголь в самолете из-за риска потери сознания

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Путешествующих на самолетах россиян призвали не пить алкоголь во время полета. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

«Никогда не пейте алкоголь до и во время полета, — отметила эксперт. — Вы рискуете еще больше снизить давление и потерять сознание».

По ее словам, именно по этой причине большинство авиаперевозчиков отказались от продажи спиртных напитков пассажирам, а также запретили пребывание на борту лицам в состоянии алкогольного опьянения. «Если такому человеку станет плохо на высоте и ему не смогут оказать медицинскую помощь, полет может закончиться трагедией», — добавила специалист.

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Более того, Ладыгина рекомендовала соотечественникам отказаться от кофе, сладких и газированных напитков, которые приводят к обезвоживанию, а заменить их на простую воду.

«Если уж выпили чашечку кофе — обязательно сверху приплюсовываем еще как минимум два стакана воды, — резюмировала она. — Также помните, что отеки — это признак дефицита воды в вашем организме».

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Фариза Бацазова
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