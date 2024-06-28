Россиянка заплатила штраф за оскорбление бывшего супруга в WhatsApp

На Алтае женщину оштрафовали за оскорбление экс-супруга в WhatsApp

В Барнауле суд оштрафовал на три тысячи рублей женщину, оскорбившую бывшего супруга в WhatsApp. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Россиянку признали виновной по части 1 статьи 5.61 («Оскорбление») КоАП РФ.

По данным ведомства, женщина во время переписки в мессенджере высказала слова оскорблений в адрес экс-мужа. Она унизила его честь и достоинство. Потерпевший подтвердил свои претензии скриншотами. Оштрафованная не признала вину, объяснив, что она находилась в сложном эмоциональном состоянии.

Ранее стало известно, что жителя Мурманска оштрафовали за выложенную в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой он оскорбительно высказался о женщине.