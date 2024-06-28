Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянка заплатила штраф за оскорбление бывшего супруга в WhatsApp

На Алтае женщину оштрафовали за оскорбление экс-супруга в WhatsApp

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Барнауле суд оштрафовал на три тысячи рублей женщину, оскорбившую бывшего супруга в WhatsApp. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Россиянку признали виновной по части 1 статьи 5.61 («Оскорбление») КоАП РФ.

По данным ведомства, женщина во время переписки в мессенджере высказала слова оскорблений в адрес экс-мужа. Она унизила его честь и достоинство. Потерпевший подтвердил свои претензии скриншотами. Оштрафованная не признала вину, объяснив, что она находилась в сложном эмоциональном состоянии.

Ранее стало известно, что жителя Мурманска оштрафовали за выложенную в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой он оскорбительно высказался о женщине.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

      Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

      Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

      В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

      Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

      Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

      Россиянам дали совет по покупке долларов

      Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

      Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

      Япония сбросит новую партию опасной воды с «Фукусимы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше