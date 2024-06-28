Стало известно о множественном ударе по позициям ВСУ под Николаевом

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по позициям ВСУ и «Кракена» под Николаевом

Вооруженные силы (ВС) России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) под Николаевом. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев рассказал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и «Кракена» возле населенного пункта Галициново. По его словам, после удара ВС России произошло семь взрывов.

«Три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут», — заявил подпольщик. Он добавил, что после удара российских войск медицинские работники были подняты по тревоге и направлены в район взрывов в сопровождении военных.

Ранее Лебедев сообщил об ударе под Николаевом по месту запуска ракет HIMARS по Крыму. 27 июня на территории сел Шевченково и Котлярово прозвучал сдвоенный взрыв.