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08:42, 28 июня 2024Забота о себе

Стесняющейся заниматься сексом при грудном ребенке женщине дали совет

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, стесняющейся заниматься сексом при грудном ребенке. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся в издание женщины, полгода назад у нее родился ребенок, а два месяца назад она вновь начала регулярно заниматься сексом с мужем. Половая жизнь партнеров осложняется тем, что они живут в однокомнатной квартире. Скоро семья переедет в более просторное жилье, но муж против того, чтобы отселять младенца из спальни. «Он думает, что, поскольку ребенок такой маленький, нам следует оставлять его в спальне во время занятий сексом. Я боюсь, что у него каким-то образом останутся подсознательные воспоминания о родительском интиме, и это его травмирует. Но и передвигать кроватку всякий раз, когда мы хотим побыть в одиночестве, не хочется», — поделилась переживаниями она.

Юзвяк признал, что однозначного ответа специалистов на этот вопрос нет. Он процитировал детского психолога Эндрю Бремнера: «Очень сложно определить, когда грудные дети обретают сознание. В основном это связано с тем, что младенцы не могут рассказать о своем опыте и, как известно большинству родителей, могут не проявлять интереса к сотрудничеству, особенно когда дело касается экспериментальных задач».

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Однако, продолжил Юзвяк, ребенок сейчас в том возрасте, когда начинает осознавать происходящее вокруг. Секс-коуч предложил женщине опираться на собственные чувства. «Если присутствие ребенка в комнате доставляет вам дискомфорт, насколько хорош будет секс на фоне этого? И что плохого в том, чтобы выносить ребенка из комнаты на время секса?» — предложил задаться вопросом он. Юзвяк также порекомендовал женщине спросить мужа, что мешает ему выносить кроватку из спальни, и обсудить, можно ли решить эту проблему. «Может, он не хочет, чтобы ребенка в гостиной напугали привидения? Если его рассуждения противоречат вашим, вы легко выиграете спор. Убирайте кроватку и наслаждайтесь», — заключил он.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не умеющей наслаждаться трезвым сексом и обеспокоенной этим. Он одобрил желание проанализировать свое поведение и обратил внимание на то, что потребность в небольшой дозе спиртного перед сексом испытывают многие.

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      Александра Лисица
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