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12:05, 28 июня 2024Бывший СССР

В Одессе раздался взрыв

«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Reuters

Взрыв раздался в Одессе на Украине, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты общественного. Командование Воздушных сил информировало о применении баллистического вооружения из Крыма. На юге страны объявлена воздушная тревога», — пишет издание.

Об этом сообщает и издание «Страна.ua».

Ранее стало известно о взрывах в Харькове. Где именно прогремели взрывы и сколько их было, неизвестно. Информация о том, какие объекты были повреждены, также отсутствует. Взрывы в городе прозвучали на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. Она была объявлена в регионе в пятницу около 9 часов утра.

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      Валентин Карант
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