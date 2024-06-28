В Одессе раздался взрыв

«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв

Взрыв раздался в Одессе на Украине, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты общественного. Командование Воздушных сил информировало о применении баллистического вооружения из Крыма. На юге страны объявлена воздушная тревога», — пишет издание.

Об этом сообщает и издание «Страна.ua».

Ранее стало известно о взрывах в Харькове. Где именно прогремели взрывы и сколько их было, неизвестно. Информация о том, какие объекты были повреждены, также отсутствует. Взрывы в городе прозвучали на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. Она была объявлена в регионе в пятницу около 9 часов утра.