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14:12, 28 июня 2024Моя страна

В российском регионе нашли 17 захоронений

Археологи обнаружили 17 древних захоронений в Краснодарском крае

Фото: EvGavrilov / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае археологи обнаружили захоронения раннего бронзового века. Об этом сообщили в администрации региона.

Полевые работы проходили на месте двух курганов между Тимашевском и хутором Ленинским. Специалистам удалось обнаружить 17 погребений, а также культовые сооружения и предметы хозяйственного назначения.

Найденный погребальный инвентарь представлен украшениями и сосудом из бронзы, игральными костями, железными мечом и копьем, а также разнообразными керамическими сосудами.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что после лабораторной обработки находки пополнят государственную часть музейного фонда. По его словам, в регионе ежегодно работают более 200 экспедиций.

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      Варвара Кошечкина
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