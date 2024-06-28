В российском регионе нашли 17 захоронений

Археологи обнаружили 17 древних захоронений в Краснодарском крае

В Краснодарском крае археологи обнаружили захоронения раннего бронзового века. Об этом сообщили в администрации региона.

Полевые работы проходили на месте двух курганов между Тимашевском и хутором Ленинским. Специалистам удалось обнаружить 17 погребений, а также культовые сооружения и предметы хозяйственного назначения.

Найденный погребальный инвентарь представлен украшениями и сосудом из бронзы, игральными костями, железными мечом и копьем, а также разнообразными керамическими сосудами.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что после лабораторной обработки находки пополнят государственную часть музейного фонда. По его словам, в регионе ежегодно работают более 200 экспедиций.