Балетмейстер Барышников рассказал о письмах отцу после эмиграции из СССР

Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников, который эмигрировал из СССР на Запад в 1974 году, рассказал в интервью газете The New York Times, что написал несколько писем своему отцу Николаю после того, как уехал из страны.

Он признался, что отец не ответил ни на одно из них. Николай Барышников был офицером в Риге и преподавал военную топографию в местной Военно-воздушной академии.

Артист в беседе с изданием раскрыл содержание писем, отправленных на родину. «В них говорилось: "Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы". Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — поделился Барышников.

Рассуждая о том, что его бегство из СССР могло навредить отцу, балетмейстер ответил: «Я знал, что КГБ будет его спрашивать, причастен ли он к этому и напишет ли он мне письмо или что-то в этом роде. Он ничего не сделал». По словам Барышникова, отец не просил его вернуться.

Барышников подчеркнул, что не думает о возможности приезда в Россию.

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