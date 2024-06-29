В МИД Израиля прокомментировали стрельбу из арбалета у посольства в Белграде

МИД Израиля: сотрудники посольства страны в Белграде не пострадали при стрельбе

Никто из сотрудников посольства Израиля не пострадал во время стрельбы из арбалета у посольства страны в Белграде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства, комментарий ведомства приводит РИА Новости.

29 июня стало известно о попытке теракта у посольства Израиля в Сербии. «Местный полицейский получил ранения», — разъяснили в министерстве.

В МИД Израиля заверили, что обстоятельства инцидента будут расследованы.

По сведениям издания The Times of Israel, неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Офицер был ранен в шею стрелой, однако сумел произвести ответный выстрел. Сотрудника полиции доставили в Центр скорой помощи.

Правоохранительные органы Сербии начали расследование по делу о нападении на жандарма.