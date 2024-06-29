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21:48, 29 июня 2024Россия

В северокорейский аналог «Артека» отправят первую группу российских детей

В северокорейский аналог «Артека» в июле отправят первую группу российских детей

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В конце июля первую группу российских детей отправят в северокорейский аналог «Артека» — «Сондовон», рассказал РИА Новости председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

По его словам, смена лагеря должна пройти с 24 июля по 2 августа. Гуров подчеркнул, что в «Сондовоне» хорошие условия. Детей будут отправлять на отдых со старшими вожатыми.

В январе губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о планах возобновить практику туристических поездок в КНДР. Он рассказал, что субъект должен стать транзитной площадкой для поездок в КНДР. В частности, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря и восстановить массовые туры для взрослых, как это было в советские годы. Кожемяко подчеркивал, что эти практики будут поэтапно возвращать.

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      Сергей Грехов
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