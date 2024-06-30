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10:05, 30 июня 2024Бывший СССР

Боец ВС России рассказал об уничтожении Abrams

Артиллерист ВС России из Башкирии Агай уничтожил танк Abrams ВСУ

Фото: Mihail Kogalniceanu / Reuters

Артиллерист Вооруженных сил (ВС) России из Башкирии с позывным Агай уничтожил американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал журналист Ильдар Юлдыбаев в своемTelegram-канале.

Агай заявил об уничтожении Abrams бойцами дивизиона самоходных гаубиц на донецком направлении. Его подразделение получило координаты цели в ходе задания по огневой поддержке пехоты.

Как рассказал артиллерист, о факте уничтожения американского танка он узнал только на следующий день. «Теперь ребята из батареи меня в шутку называют "Генерал Abrams"», — добавил боец.

Ранее украинские Abrams получили фартуки и «Контакт». Отмечается, что ВСУ продолжают оснащать переданные США танки дополнительной защитой от российских дронов-камикадзе.

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      Алевтина Запольская
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